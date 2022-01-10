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Общество10 января 2022 9:08

В трех районах Волгограда из-за коммунальной аварии отключили горячую воду

Без воды остались жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Коммунальная авария произошла на севере Волгограда. Фото: Архив "КП".

Коммунальная авария произошла на севере Волгограда. Фото: Архив "КП".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 10 января в Волгограде произошла коммунальная авария. На трубопроводе диаметром 1200 мм в Тракторозаводском районе случилось технологическое нарушение, причиной которого могли стать подвижки грунта из-за колебаний температуры воздуха. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в «Концессиях водоснабжения». Трубопровод снабжает ресурсом водоочистные сооружения Тракторозаводского района, обеспечивающих подачу воды в 3 района города.

На время ликвидации течи была отключена подача горячей воды жителям Краснооктябрьского района, а также в некоторые дома Тракторозаводского и Дзержинского района. Сколько продлится ремонт по времени, не уточняется. В настоящее время коммунальщики готовят подъездные пути для выполнения земляных работ на месте аварии. Холодное водоснабжение и отопление в домах волгоградцев в трех районах отключать не будут.