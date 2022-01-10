Из-за распространения «омикрона» в Волгоградской области проведут клинический совет по борьбе с ковидом

Пока "омикрон" в Волгоградской области не выявили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итоги новогодних и рождественских каникул в Волгоградской области были подведены на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Выходные дни прошли спокойно и без серьезных происшествий, запланированные массовые мероприятия состоялись с соблюдением всех мер безопасности. Также было уделено внимание ситуации с распространением коронавируса, сейчас она в области стабильная, но из-за штамма «омикрон» может осложниться.

- Серьезное распространение этого штамма уже происходит на территории Европы, Америки, а также в ряде регионов нашей страны. В такой ситуации активная позиция по вакцинации и ревакцинация остается единственно возможным способом минимизировать риск заболевания и последствий коронавирусной инфекции, в том числе новых, особо опасных ее штаммов, а также не допустить взрывного распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, - отметил Андрей Бочаров.

В Волгоградской области новый штамм ковида пока не выявили. С угрозой появления его в регионе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации губернатор поручил в ближайшее время провести заседание клинического совета по борьбе с коронавирусом.