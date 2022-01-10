В Волгограде автобусы №25 и 55 будут ходить чаще в утренние часы

Фото: пресс-служба мэрии.

Волгоградский департамент городского хозяйства продолжает мониторинг работы общественного транспорта. Полторы недели эксперты катаются в автобусах и троллейбусах, смотрят заполняемость и выявляют основные проблемы, чтобы их решить. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, для удобства горожан скорректируют расписание автобусов №25 и 55 в утренние часы. Несмотря на то, что этот транспорт с 6.30 до 8.00 курсирует максимально часто, ведь многие торопятся на работу, пассажиропоток не уменьшается вплоть до 9.00.

- Пиковый выход транспорта необходимо продлить до 9.00. Принято решение о корректировке расписания движения по данным маршрутам, - уточнили в администрации.

Отметим, что в Волгограде изменилась транспортная схема. Некоторые автобусы изменили маршруты, некоторые закрыли (например, №20).