Последствия ДТП с фурой в Волгоградской области попали на видео

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 9 января, в Дубовском районе Волгоградской области лоб в лоб столкнулись легковушка и фура. В 9.05 на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» 39-летний житель Нижневартовска на «Kia Rio» пошел на обгон, его вынесло на встречку, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Машина на встречной полосе влетела в большегруз «Ford F-MAX» под управлением 39-летнего жителя Краснодарского края.

В аварии, последствия которого попали на видео, пострадал один человек. В больницу увезли водителя «Kia Rio».