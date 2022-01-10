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Происшествия10 января 2022 7:07

Ночью под Волгоградом идущий посреди дороги парень попал под колеса авто

Пешехода увезли в больницу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Пострадавшего пешехода госпитализировали

Пострадавшего пешехода госпитализировали

Фото: Эдуард Пальгунов

В Светлоярском районе Волгоградской области ночью под колеса машины попал 19-летний пешеход. При этом парень шел по середине дороги в темной одежде, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Не заметил молодого человека 26-летний водитель на «Volkswagen Touareg», который сбил пешехода.

Происшествие случилось в поселке Кирова напротив дома №19 в переулке Виноградный. Пешехода с ранениями увезли в больницу.