Рабочая неделя в Волгограде начнется с тумана

Туман, снег и дождь будут чередоваться друг с другом. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Первая рабочая неделя января 2022 года в Волгограде начнется с тумана и гололеда. Ночью будет легкий мороз, днем температура поднимется до нуля. Ветер со скоростью 8-14 метров в секунду добавит горожанам неприятных ощущений. В области 10 января пройдет снег и мокрый снег, переходящий морось. Погода подарит колебания температуры от нуля до 14 градусов мороза, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде в ночь на понедельник, 10 января 2022, слегка подморозит – до минус 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до нуля. Во вторник и среду будет чуть теплее.

В Волгоградской области тоже будет наблюдаться туман. Мокрый снег и ледяной дождь будут идти 10, 11 и 12 января. Осадки сопроводит порывистый ветер. В понедельник по региону ночью столбик термометра опустится до минус 3-8 градусов, местами при прояснении ударит мороз до минус 14, а днем будет о нуля до минус 5 градусов. Во вторник и среду местами днем будет плюсовая температура. Так что сырость и гололед будут сопровождать волгоградцев все начало первой рабочей недели года.