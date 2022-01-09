Волгоградский «Ротор» проведет сборы в Крымске и Турции

Состав команды и тренерского штаба пока остается неизвестным. Фото: СК Ротор

Волгоградский «Ротор» выходит из отпуска 10 января 2022 года. Футболисты, очередной главный главный тренер Артем Куликов, пока неизвестный тренерский штаб и персонал встретятся в Москве. Оттуда после медосмотра команда отправится на первый сбор в Крымск, а после проведут два сбора в Турции, сообщили в пресс-службе СК «Ротор»

- Первый сбор в Крымске продлится до 20 января. Полный состав игроков станет известен после прохождения углубленного медицинского осмотра, - рассказали в клубе.

На первом недельном сборе в Крымске футболистов «Ротора» ждет один контрольный матч. Второй сбор в Турции запланирован с 24 января по 4 февраля 2022 года. Там же футболисты проведут и третий сбор с 7 по 25 февраля.

Напомним, в конце 2021 года «Ротор» расстался с очередным главным тренером, спортивным директором и даже врачом. После отпуска футболистов ждет встреча с новым наставником Артемом Куликовым. Удастся ли клубу после вылета из премьер-лиги остаться хотя бы в ФНЛ пока не ясно.