За праздники трое волгоградцев лишились денег, заказав проститутку

Мужчины искали услуги по телефону и на сайтах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В новогодние праздники многим бывает одиноко. Вот трое жителей Волгограда и области и решили воспользоваться услугами интимного характера, чтобы скрасить свои каникулы. Но мужчины связались с лжесутенерами – и деньги потеряли, и радости не получили. Ущерб составил 120 тысяч рублей, сообщили в полиции региона.

58,5 тысячи рублей предоплаты перевел после телефонной беседы представителю службы интим-услуг 25-летний парень из Старополтавского района. Женщины он так и не дождался, а сутенер перестал выходить на связь. А 40-летний житель Краснооктябрьского района и волгоградец из центра оплатили несбывшуюся мечту через мобильное приложение, потеряв 31,5 тысячи и 30 тысяч рублей. Оба они решили воспользоваться предложениями интернет-сайтов. Поняв, что их обманули, мужчины отправились писать заявление в полицию.