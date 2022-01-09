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Происшествия9 января 2022 6:42

Из-за пьяного 16-летнего подростка в ДТП под Волгоградом пострадали трое детей

«ВАЗ-2107» столкнулся с «Рено Дастер» на трассе Волгоград – Астрахань
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подросток не справился с управлением.

Подросток не справился с управлением.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Поздним вечером 8 января 2022 на трассе Волгоград – Астрахань столкнулись «ВАЗ-2107» и «Рено Дастер». ДТП произошло на 73 километре автомагистрали в Ленинском районе. За рулем отцовской «семерки» был пьяный 16-летний подросток. В этой аварии пострадали трое детей, сообщили в полиции.

- В больницу с травмами доставлены трое несовершеннолетних пассажиров автомашины «Рено Дастер»: 12-летняя девочка и двое мальчиков, 7 и 9 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 16-летний подросток, у которого не было водительских прав, в тот вечер напился и сел за руль отцовского ВАЗа. Юноша мчался в сторону Волгограда на большой скорости и не смог справиться с управлением. В какой-то момент «семерка» вылетела на встречку, где столкнулась с иномаркой под управлением 34-летнего астраханца.