Из-за пьяного 16-летнего подростка в ДТП под Волгоградом пострадали трое детей

Подросток не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Поздним вечером 8 января 2022 на трассе Волгоград – Астрахань столкнулись «ВАЗ-2107» и «Рено Дастер». ДТП произошло на 73 километре автомагистрали в Ленинском районе. За рулем отцовской «семерки» был пьяный 16-летний подросток. В этой аварии пострадали трое детей, сообщили в полиции.

- В больницу с травмами доставлены трое несовершеннолетних пассажиров автомашины «Рено Дастер»: 12-летняя девочка и двое мальчиков, 7 и 9 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 16-летний подросток, у которого не было водительских прав, в тот вечер напился и сел за руль отцовского ВАЗа. Юноша мчался в сторону Волгограда на большой скорости и не смог справиться с управлением. В какой-то момент «семерка» вылетела на встречку, где столкнулась с иномаркой под управлением 34-летнего астраханца.