В Волгограде дорожает проезд в пригородных автобусах

Транспортные сюрпризы следуют один за другим. Фото: Евгения ГУСЕВА

После повышения с 1 января 2022 года платы за проезд в городском общественном транспорте и изменения действующей в Волгограде транспортной схемы, волгоградцы сообщают о новом сюрпризе, который ждет тех, кто пользуется пригородными автобусами №103 и 104. Проезд в них дорожает с 10 января. Горожане ждут повышения стоимости проезда и на других пригородных маршрутах, которые обслуживает ГУП ВО «Волгоградавтотранс».

По словам волгоградцев, стоимость проезда на автобусе № 103 «Автоколонна 1208 - село Ивановка» по Красноармейскому району теперь составит 35 рублей, а проезд на маршруте №104 «Село Солянка – ВСПКЗ» и вовсе обойдется в 62 рубля. Напомним, до этого стоимость проезда в пригородных автобусах поднимали весной 2021 года. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пояснили, что стоимость проезда на пригородных маршрутах варьируется в установленных пределах в зависимости от расстояния до конкретного населенного пункта.

- При этом действующие цены за поездку в пригородном транспорте не превышают лимитов, установленных комитетом тарифного регулирования. Кроме того, на всех маршрутах продолжают действовать социальные проездные билеты, стоимость которых осталась прежней, - прокомментировали чиновники облкомдортранса.