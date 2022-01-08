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Происшествия8 января 2022 14:06

Пенсионерку обокрали во время колядок на Рождество в Волгоградской области

В хищении подозревают мужчину, который помогал по хозяйству
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подозреваемого задержали через сутки.

Подозреваемого задержали через сутки.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городе Николаевске Волгоградской области во время колядований на Рождество обокрали 81-летнюю пенсионерку. Женщина пришла в полицию 7 января с заявлением о пропаже 3 тысяч рублей и мобильника. Спустя сутки стражи порядка задержали помощника по хозяйству, который в тот день приходил поздравить пожилую женщину, сообщили в полиции.

- Неработающий 53-летний местный житель, ранее помогавший пенсионерке по хозяйству, во время колядования беспрепятственно похитил денежные средства, которые женщина оставила на столе, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Украденные у пожилой женщины деньги и телефон полицейские изъяли. А похитителю теперь грозит реальный срок. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.