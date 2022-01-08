Мороз до 20 градусов ожидают в Волгограде и области ночью 9 января

Днем будет ветрено, а ночью ударит мороз. Фото: Анастасия ШИПИЦИНА

В последний день новогодних каникул, 9 января 2022, в Волгограде и области ожидается переменная облачность и морозная погода. Если днем минус будет едва ощутим, то ночью в северных районах Волгоградской области термометры покажут до 20 градусов мороза, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

Днем 9 января 2022 в Волгограде будет легкий мороз – минус 2-4 градуса. Но ощущаться он будет куда сильнее из-за ветра. День не принесет снега. Однако ночью и утром синоптики прогнозируют образование изморози. Ночью температура опустится до 9-11 градусов мороза.

В Волгоградской области в этот день местами будет срываться снег. Ночью и утром местами опустится туман, ударит мороз до 9-14 градусов. При этом по северу региона температура опустится до минус 15-20 градусов, а на юге – будет минус 4-9 градусов. Днем ожидается сильный ветер с порывами до 14-19 метров в секунду, а вот термометры будут показывать от нуля до минус 10 градусов.