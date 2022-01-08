Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя под Волгоградом

Гаишникам пришлось устроить погоню со стрельбой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером на Рождество 7 января 2022 волгоградским гаишникам пришлось пуститься в погоню, достать табельное оружие и стрелять по колесам авто, чтобы остановить пьяного водителя. Заметили «ВАЗ-2110», водитель которого грубо нарушал правила и выезжал на встречку, на улицах райцентра Суровикино. Все требования полицейских остановиться он проигнорировал и попытался скрыться, выехав на федеральную трассу «Волгоград - Каменск-Шахтинский», сообщили в региональном главке МВД.

- В районе хутора Жирковский сотрудник полиции произвел из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельные выстрелы по колесам машины, - рассказали в ведомстве.

Водитель остановился только тогда, когда у ВАЗа спустило три простреленных колеса – левое переднее и оба задних. Инспекторы задержали находившегося за рулем в явном опьянении 27-летнего местного жителя, но от медосвидетельствования тот отказался. Мужчина рассказал, что решил съездить в магазин на машине тестя. Его ждет административное наказание.

К счастью, при стрельбе по колесам никто не пострадал. Как позже показала проверка, сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.