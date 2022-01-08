С 10 января из Волгограда запустят авиарейсы в Воронеж и Элисту

Из Волгограда открываются новые авианаправления. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После новогодних каникул у жителей Волгограда появится сразу несколько новых прямых авиарейсов в города России. С 10 января 2022 откроется авиасообщение с Воронежем и Элистой, с 12 января – с Белгородом, выполнять полеты будет авиакомпания Utair, пока заверстано расписание до конца марта, сообщили в Международном аэропорту Волгограда.

- На всех трех направлениях авиакомпания задействует самолеты ATR-72-500 на 70 кресел, - рассказали в МАВ.

Самолеты из Волгограда в Элисту будут летать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылет из Волгограда в 13.50, прилет из Элисты – в 16.50. В воздухе пассажиры проведут всего час, а стоимость билетов составит от 1158 рублей на человека без багажа.

В Воронеж улететь из Волгограда также можно будет дважды в неделю - по понедельникам и субботам. Вылет - в 8.20, прилет - в 22.00. Продолжительность полета составит полтора часа и обойдется от 1 125 рублей.

Отправиться самолетом в Белгород в 2022 году волгоградцы смогут по средам и пятницам. Вылеты запланированы в 8 часов утра, прилет авилайнера из Белгорода – в 13.50. В воздухе пассажиры пробудут почти два часа, а билеты продаются по цене от 2185 рублей.