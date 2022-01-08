Сквер у бассейна «Искра» обновят в Волгограде

Старый сквер давно требует внимания властей. Фото: АВО

В субботу, 8 января, губернатор Андрей Бочаров вместе с бывшим главой Волгограда Виталием Лихачевым и нынешним мэром Владимиром Марченко отправились в рабочую поездку по Волгограду. Чиновники обсуждали дальнейшее благоустройство общественных пространств. Первой точкой, на которую обратили внимание власти, стал давно заброшенный старый парк на Красном, прилегающий к бассейну Искра, сообщили в администрации региона.

Планы по благоустройству сквера в поселке Металлургов включают озеленение, обустройство пешеходных дорожек, поливочника и освещения. В зеленой зоне на площади более трех гектаров также появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и урнами. Губернатор также обратил внимание на состояние подъездных путей и необходимость парковки у бассейна, в котором занимаются плаванием не только многие волгоградцы, но и тренируются пловцы сборной, проходят соревнования.