Волгоградка убила сожителя в канун Рождества

Следователи продолжают расследовать дело. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В ночь с 6 на 7 января 2022 года от удара ножом погиб 29-летний житель Волгоградской области. Трагедия случилась в канун рождества в хуторе Песковатский Иловлинского района. В убийстве подозревают 32-летнюю сожительницу погибшего. На женщину завели уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

- Женщина задержана, в ходе допроса она призналась в содеянном, - рассказала представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова.

По данным следствия, женщина и ее сожитель отмечали праздники с бутылкой спиртного, когда меж ними возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры волгоградка взялась за кухонный нож и ударила приятеля в живот. Ранение стало смертельным. Из-за потери крови мужчина умер до приезда скорой. В ближайшие дни суд изберет меру пресечения для подозреваемой в убийстве. Следователи будут ходатайствовать о ее заключении под стражу.

Подобная история произошла в тот же день и в Волгограде. На Тракторном разгоряченная алкоголем 31-летняя женщина ударила в грудь ножом своего 35-летнего сожителя. На этот раз мужчина выжил, рассказали в региональном главке МВД.