Более 1,2 тысячи домов охватит капремонт в Волгоградской области

В регионе заменят 1246 лифтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Волгоградской области капитально отремонтируют более 1,2 тысячи многоквартирных домов. В большинстве из них обновят крыши, фасады и инженерные коммуникации, а в 366 домах заменят отслужившие свой срок лифты, сообщили в региональном фонде капремонта.

- В 888 домах будут проведены работы по замене инженерных систем, обновлению кровель и фасадов. В 366 МКД заменят 1246 лифтов, - рассказали о планах на 2022 год в фонде капремонта Волгоградской области.

При этом конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, которые будут делать капремонт многоэтажек, для многих домов провели еще в конце 2021 года. Это позволит уложиться в график ремонта с учетом погоды. Также уже известны компании, которые будут устанавливать более 1,1 тысячи новых лифтов. Заменить все отслужившие свой срок подъемники в регионе планируют до конца 2024 года.