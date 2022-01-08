Женщина пострадала на пожаре в пятиэтажке в Волгоградской области

На пожаре пострадала пенсионерка. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Днем в Рождество пожар случился в пятиэтажке на улице Феоктистова в городе Камышине Волгоградской области. Загорелась квартира на пятом этаже панельного дома. Пламя вырывалось из окон и перекинулось на расположенную ниже квартиру. Пожарные справились с огнем спустя 8 минут после получения вызова, им удалось спасти 85-летнюю пенсионерку. Пострадавшую увезли в больницу, сообщили в региональном главке МЧС.

- В одной из комнат многоквартирного пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 18 квадратных метров Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожар на рождество в Камышине попал на видео. На кадрах видно, что пламя, вырывавшееся из квартиры на верхнем этаже панельной хрущевки, лишь чудом не перекинулось на кровлю.

В этот же день в одной из квартир в Кировском районе Волгограда в пожаре погибла 81-летняя пенсионерка. ГУ МЧС по Волгоградской области напоминает волгоградцам о соблюдении элементарных правил противопожарной безопасности при обращении с огнем, печами и электроприборами.