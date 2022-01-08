Двое пострадали в столкновении ВАЗа с грузовым поездом в Волгограде

"Копейку" протаранил электровоз. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером в Рождество, 7 января 2021, ВАЗ-2101 столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде на Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда. Водитель «копейки» выехал на пути, несмотря на красный свет и приближение электровоза. В итоге он сам и его пассажир оказались в больнице, сообщили в полиции.

- В результате ДТП 24-летний водитель и 21-летний пассажир «ВАЗ-2101» госпитализированы, - рассказали в региональном главке МВД.

По предварительным данным, в начале девятого вечера двое парней на «копейке» ехали в сторону улицы Днепрогэсовской. На ж/д переезде водитель проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы. В итоге легковушку протаранил грузовой электровоз, который шел в сторону Волжского.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - прокомментировали в пресс-службе ПривЖД.