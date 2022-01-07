Мороз и солнце: погода в Волгограде и области 8 января

В регионе снега не будет, заметно похолодает. Фото: Юлия Данильченко

В субботу, 8 января, в Волгоградской области вновь ожидаются дневные морозы. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты регионального Гидрометцентра, к концу новогодних праздников температура опустится до -1...-6º на территории области, в городе-герое – до -2...-4º. Ночью обещают 9...-14º и 5...-7º соответственно.

Осадков практически не будет. Возможен небольшой снег. Поднимется сильный ветер. Волгоградцам стоит учесть, что порывы достигнут 12-14 м/с. Следует соблюдать правила безопасности, также лучше не парковать машины под конструкциями и ветхими деревьями. Низкие дневные температуры будут и 9 января. А вот к началу рабочей недели вновь распогодится до нулевых отметок.