Волгоградские дорожники круглосуточно борются с гололедом на трассах

Обрушившиеся на Волгоградскую область снегопады создали праздничную атмосферу, а вот дорожникам добавили массу работы. Осадки закончились и теперь из-за температурных качелей выпавший снег то тает, то подмерзает. На улицах жуткий гололед. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, 7 января на трассах региона работает 166 спецмашин. Они обрабатывают проезжие части региона реагентами и счищают наледь, кашу.

- Наибольшее количество спецмашин привлекли в центральных, северо-западных и северных районах области. Плюсовая температура позволила снизить расход реагентов до 1,8 тысячи тонн, - сообщили в обладминистрации.

В случае непогоды власти готовы задействовать в работе 731 единицу техники. Отметим, что дорожники работают круглосуточно.