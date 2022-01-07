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Общество7 января 2022 8:18

Из-за сильного тумана два самолета из Москвы кружат над Волгоградской областью

Более получаса пассажиры находятся на борту и не знают, когда и где приземлятся
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: Флайтрадар24.

Фото: Флайтрадар24.

В пятницу, 7 января, из-за сильного тумана, который накрыл Волгоградскую область, два самолета из Домодедово и Шереметьево не могут приземлиться в волгоградском аэропорту Гумрак. Об этом «КП-Волгоград» сообщает сервис "Флайтрадар24".

- Мы ждем прилета родственника уже полчаса. Но самолет кружит над Иловлей. Вообще не понимаем, когда и где он теперь сядет, - переживает волгоградка Екатерина.

Согласно сервису "Флайтрадар", покружив час над областью, после 10 круга оба самолёта ушли на запасной аэродром и должны сесть в Саратове в ближайшее время.