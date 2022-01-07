В Волгограде в квартире сгорела 81-летняя женщина

За сутки пожарные выезжали на пять ЧП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 января в одной из квартир в Кировском районе Волгограда в пожаре погибла 81-летняя пенсионерка. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в многоэтажном доме по улице Никитина.

- В 05.38 часов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В трехкомнатной квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратов. Пожарные расчеты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:36 часов, - сообщили в ведомстве.

В одной из комнат обнаружили тело хозяйки. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности. В ГУ МЧС напоминают о необходимости соблюдать элементарные правила.

- Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101».