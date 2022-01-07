В Волжском лихач на «Москвиче» протаранил «Ниву»

Молодой пассажир попал в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 6 января, в Волгоградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Аварию спровоцировал 60-летний житель города Волжский. Мужчина около 12.20 часов ехал за рулем «Москвича» и врезался в «Ниву Шевроле». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, это случилось на улице Свердлова.

- Двигаясь по Свердлова со стороны Пушкина в сторону улицы 19 Партсъезда, на перекрестке с Карла Маркса при повороте налево совершил столкновение «Нивой», которая следовала во встречном направлении, - уточнили в Главке.

В итоге травмы получил 29-летний водитель «Нивы». Мужчину госпитализировали.