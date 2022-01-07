Митрополит Феодор поздравил жителей Волгоградской области с Рождеством

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

В ночь с 6 на 7 января Волгоградской области встретили один из самых светлых праздников – Рождество Христово. Во всех приходах состоялись праздничные службы. Несмотря на коронавирус, верующим разрешили собираться в храмах с соблюдением ограничительных мер. Накануне губернатор Андрей Бочаров посетил храм Святителя Николая Чудотворца в Краснослободске. Поздравил жителей региона с праздником митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

«Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Сретив Богомладенца в яслях нашего сердца, станем же истинными богоносцами, в духовной радости обнимая друг друга, воскликнем: «Христос посреди нас!». И услышим в ответ: «И есть, и будет!», - говорится в послании митрополита на сайте Волгоградской епархии (полный текст).