Автобус из Волгограда с 20 пассажирами сломался на трассе Курск – Саратов

Автобус следовал в Белгород из Волгограда. Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

В неприятную ситуацию попал накануне автобус из Волгограда, который вез пассажиров в Белгород. Вечером 5 января «Неоплан» сломался на трассе в Воронежской области. В салоне помимо водителей было 20 пассажиров. На счастье замерзающих людей их заметил экипаж ДПС, который в это время дежурил на трассе Курск – Саратов. Водители объяснили полицейским, что в машине сломалась электрика, и двигатель не заводится.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, чтобы люди не замерзли на трассе, полицейские помогли пассажирам и водителям добраться до автовокзала в Воронеже на попутном автобусе, чтобы там дождаться другой транспорт. А сломавшийся автобус огородили для безопасности других участников дорожного движения.