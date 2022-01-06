Автобус вылетел на тротуар в центре Волгограда 6 января

ДТП произошло на перекрестке Комсомольской и проспекта Ленина. Фото из архива "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Движение на «проклятом» перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Волгограде снова встало из-за ДТП с участием автобуса днем 6 января 2022 года. Общественный транспорт ехал по маршруту ж/д вокзал – международный аэропорт «Волгоград». В результате ДТП длинный пассажирский автобус выехал носом на тротуар, а остальная часть перегородила сразу несколько полос для движения. К счастью, в этом месте дорогу люди переходят по подземному пешеходному переходу, поэтому "шестерка" никого не задела.

Скорее всего, водитель уходил от столкновения. Других участников инцидента нет. В ПАТП №7 «КП-Волгоград» рассказали, что пока проводится служебная проверка, обстоятельства этого происшествия выясняются. Также уточнили, что никто не пострадал.

Разобраться в обстоятельствах помогут и камеры видеонаблюдения, которых в этом месте в самом центре города полно. Перекресток прозвали проклятым из-за того, что здесь регулярно происходят ДТП, в том числе и с участием общественного транспорта. На аварийно-опасном перекрёстке регулярно меняют схему движения и режимы работы светофоров, только пока это не помогает исключить ДТП.