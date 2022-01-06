График реставрации Мамаева кургана и музея-панорамы составят с учетом празднования юбилеев Победы

Скульптуры на Мамаевом кургане ждет реставрация. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 2022 по 2025-й: всего три года отвел правительству президент России Владимир Путин на разработку, утверждение и реализацию программы реставрации объектов культурного наследия и сооружений на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва». Поручение заняться этими вопросами правительству он дал 6 января. О том, что памятники истории и культуры федерального значения в Волгограде находятся в непрезентабельном виде, главе государства доложила волгоградская тележурналистка во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Анна Корохова попросила обратить на это внимание, и реакция президента последовала очень быстро. О первых успехах в решении проблемы Михаил Мишустин должен доложить президенту уже 15 марта. А потом делать это ежеквартально.

Владимир Путин отметил, что реставрировать эти объекты и вводить их в эксплуатацию необходимо поэтапно, с учетом больших праздников. 2 февраля 2023 года в Волгограде будут отмечать 80-летие Победы в Сталинградской битве, а 9 мая 2025 года – 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мамаев курган и музей-панорама – главные объекты, куда в эти праздничные дни придут люди. Поэтому график реставрационных работ необходимо построить так, чтобы у жителей и гостей города был доступ к памятникам.