17 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса за сутки

Врачи продолжают бороться за жизни тяжело больных пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области понемногу улучшается обстановка с коронавирусом – с каждым днем заражается все меньше людей. К сожалению, те, кто все же заболевает, переносит болезнь тяжело. В регионе сохраняется высокая смертность от коронавируса. За последние сутки по данным оперативного штаба Волгоградской области зарегистрировано еще 17 летальных случаев. Скончались четверо мужчин и 13 женщин.

Четыре человека в списке умерших совсем молодые – им не было и 60 лет. Так, не смогли справиться с болезнь женщины в возрасте 53, 55, 57 лет и 58-летний мужчина. Самая пожилая жертва за эти сутки – 87-летняя женщина.

Большинство умерших пациентов проживали в Волгограде. Двое погибших из Светлоярского района, по одному из Еланского, Михайловского, Камышинского и Октябрьского районов области.