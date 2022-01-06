В Волгоградской области обсуждают, как привлечь молодых аграриев на село

Производство в регионе растет, а работать в АПК некому. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области не хватает высококлассных специалистов в сфере АПК на селе. Об этом сегодня, 6 января говорили на заседании президиума Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Провел встречу Андрей Бочаров, который ради этого на каникулах посетил птицефабрику. При всех успехах, которые регион демонстрирует в сфере обеспечения продовольственной безопасности и, несмотря на рост производства, увеличение показателей в растениеводстве, овощеводстве, животноводстве, есть в отрасли и проблемы. Главная из них – кадровая. Для развития агропромышленного комплекса региону нужны хорошие, высококлассные специалисты, а молодежь уезжает из села в крупные города. Как вернуть их в деревню, в сельское хозяйство – главный вопрос.

Причины, по которым молодежь уезжает из села, всем известны – в городе лучше обстоит дело с медициной, образованием детей, легче найти работу за более высокую зарплату.

- Отчасти процессы прихода в отрасль таких специалистов уже стартовали, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Но ещё не в достаточных для дальнейшего ускоренного развития объёмах. Основное торможение — в уровне отраслевой заработной платы, которая растёт каждый год, но пока не дотягивает до средней по экономике региона.

Сегодня в регионе уже предусмотрены выплаты молодым специалистам, которые переезжают жить на село, в том числе и для работы в крестьянско-фермерских хозяйствах. Андрей Бочаров попросил собрать предложения, как дополнительно простимулировать молодежь, чтобы работники оставались в сельской местности. Помощь АПК региона в этом должен будет оказать и аграрный университет, выпускающий специалистов этого профиля.