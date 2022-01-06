Расчистить от наледи подходы к храмам пообещала мэрия Волгограда

Будьте осторожны, отправляясь на службу в храм - на улице каток. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Рождественский сочельник Волгоград превратился в один сплошной каток из-за обрушившегося на регион ледяного шторма. Весь вечер 5 января и в ночь на 6-е Волгоградскую область заливал ледяной дождь. 6 января все начало таять из-за сильной оттепели, и талая вода превращает снег в лед. Хоть и коммунальные службы города говорят о героических подвигах в борьбе с гололедом, каждый квадратный метр обработать не получается. Люди падают и травмируются. Накануне Рождества администрация города Волгограда объявила, что сегодня коммунальные службы проводят многократную уборку пешеходных зон, особенно усиленно – на подходах к храмам. Вечером встречать Рождество в церкви и соборы отправятся десятки тысяч верующих.

- В настоящее время работы ведутся на проспекте Ленина, улице Тарифной, площади Дзержинского, на проспекте Металлургов, улице Титова, на территории Александровского сада, улицах Мира, Череповецкой, Елецкой, Рабоче-Крестьянской, Казахской, Кирова, на бульваре Энгельса и других территориях – во всех районах города, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Волгоградцам рекомендуют сегодня воспользоваться общественным транспортом – трамваи и троллейбусы в Рождественскую ночь будут возить пассажиров до самого утра. Непогода не сказалась на работе транспорта, все ходит в штатном режиме.

Мэрия напоминает, что чистить снег и посыпать дорожки во дворах они не обязаны – это забота управляющих компаний. Но обязуются воздействовать на нерадивые УК. О том, что ваш двор плохо обработали от гололеда, стоит жаловаться на горячую линию в мэрии по телефону (8442) 33-63-92.