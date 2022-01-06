В Волгограде зрителей в последний момент предупредили об отмене спектаклей в НЭТе

Теперь спектакль "Берегите флору" можно будет увидеть только в феврале. Фото: НЭТ.

Неприятная новость для волгоградских театралов: 6 января Новый экспериментальный театр объявил об отмене спектакля "Берегите Флору, или Странная пара". Волгоградцам придется забрать деньги, которые они потратили на билеты, и придумать себе на сегодняшний день другие планы. Не повещзло и тем, кто хотел увидеть спектакль "Вера, надежда, любовь!". Он завялен в афише на 13.00 и 18.00. Хотят они того или нет, в это время зрители увидят комедию «шикарная свадьба». Подробностей, почему в последний момент сорвались представления, в НЭТе не раскрывают, сославшись на технические проблемы и извинившись перед зрителями.

Будут ли изменения в репертуаре в последующие дни, в театре пока сказать не могут. Тем временем на спектакли на каникулах приезжают люди и из области. Они просят объявлять о перестановках в афише заранее.