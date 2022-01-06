Андрей Бочаров и Владимир Шкарин в феврале отчитаются перед Президентом

Президент ждет отчета до 20 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений правительству и главам регионов по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась в конце декабря. Поручений немного – всего 14. В их числе – представить предложения о создании всероссийского научного центра по разработке и производству экзопротезов для медицинской реабилитации инвалидов и больных. Этот вопрос глава государства поручил председателю правительства Михаилу Мишустину, волгоградскому губернатору Андрею Бочарову и ректору медуниверситета в Волгограде Владимиру Шкарину. Им желательно поскорее сесть за подготовку предложений, потому что отчета Владимир Путин ждет уже в феврале.

Также Владимир Путин дал поручение разработать программу реставрации и восстановления объектов и сооружений Мамаева Кургана и музея-панорамы "Сталинградская битва". Привести в порядок эти объекты должны до 2025 года. При этом объекты должны быть доступны для посещения 2 февраля 2023 года в день празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве и 9 мая 2025 года, когда страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, тележурналисту Анне Короховой удалось задать два вопроса на большой встрече Владимира Путина с представителями СМИ. Правда, позже ее раскритиковали за то, что это были не вопросы, а выпрашивание денег, что было бы логично делать представителям власти, а не СМИ.

В итоге научный центр по производству эксопротезов заинтересовал Президента, что очень обрадовало самих ученых. А вуз выразил готовность заняться созданием центра.