В Волгограде таксист сбил молодого мужчину на пешеходном переходе

Авария случилась в Советском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два пешехода попали под колеса автомобилей 5 января 2022 года в Волгограде. Одного человека задавили на внутриквартальной дороге рядом с домом №18 на Елецкой. Это произошло в районе часа дня. Личность водителя, который наехал на пешехода на обочине дороги, не установлена, потому что он сразу же скрылся с места аварии. Его поисками занимается полиция, пешеход проходит лечение после наезда автомобиля.

Второго человека сбили уже в двеннадцатом часу вечера на Электролесовской. 21-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Таксист на автомобиле «Датсун» не остановился на «зебре» и снес молодого человека с ног. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пешеход обратился в больницу.