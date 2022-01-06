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Звезды6 января 2022 7:48

Волгоградцев зовут слушать колядки в парках

Фольклорные коллективы исполнят «Мелодии Рождества»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Колядки будут петь в городских парках.

Колядки будут петь в городских парках.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Наступает святочный период, который традиционно в России отмечают от Рождества до Крещения. В это время принято петь колядки. Волгоградцы смогут услышать эти народные песни в парках города. Как сообщает мэрия Волгограда, фольклорные коллективы будут петь рождественские песни прямо на улицах. Музыкально-театрализованные представления пройдут 8 января в Александровском саду рядом с новым собором и в пойме реки Царицы.

В уличном концерте задействованы фольклорные коллективы города «Забава», «Ягодка», «Малина», «Красная смородина» и «Миргород». Артисты наденут народные костюмы и исполнят главные песни Рождества. Искать их предлагают на парковых дорожках в 13.00 8 января в Александровском саду, а с 15.00 до 16.00 – в Царицынском парке.