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Происшествия6 января 2022 6:54

Два человека пострадали при опрокидывании «семерки» в Волгоградской области

22-летний водитель не справился с управлением
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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"Семерка" улетела в кювет и перевернулась на крышу.

"Семерка" улетела в кювет и перевернулась на крышу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За сутки 5 января в Волгоградской области сотрудники ГИБДД выписали 589 протоколов за нарушение ПДД и задержали 6 нетрезвых водителей. Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, в этот день случилось 5 серьезных ДТП, в которых пострадали люди. Одно из них – в Калачевском районе, где легковушка с людьми улетела в кювет и перевернулась. К счастью, все выжили.

Не получил серьезных травм в этой аварии водитель «семерки», который не справился с управлением на дороге «Клетская-Дом Отдыха». Он вместе с пассажирами ехал по дороге от станицы Голубинской в сторону Калача-на-Дону. На 64-м километре трассы легковушка съехала на обочину и упала в кювет, перевернувшись на крышу. Травмы получили два 30-летних пассажира авто.

На трассе Волгоград – Москва в сложных погодных условиях потерял управление 56-летний водитель фуры. Его «Фредлайнер» занесло на скорости и он столкнулся с другим грузовиком. Это произошло в Михайловском районе Волгоградской области на 773-м километре трассы. В ДТП пострадал 46-летний водитель второй фуры. Житель Воронежа обратился в больницу.