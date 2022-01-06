В Рождество в Александро-Невский собор в Волгограде пустят всех желающих

В Александро-Невском соборе богослужения возглавит митрополит Феодор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 6 января 2022 года православные отмечают Рождественский сочельник. Во всех храмах Волгограда в этот день совершается особое богослужение, которое состоит из Великих (Царских) часов, великой вечерни и Литургии Василия Великого. В новый храм Волгограда – в Александро-Невский собор на главной площади города вход 6 и 7 января будет свободным для всех желающих. Но из-за большого потока людей стоит приехать пораньше, чтобы наверняка попасть на службу, а не слушать ее с улицы. В соборе рассказали, в какое время начнутся службы. Здесь праздничные службы возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

6 января в 17:00 начнется Всенощное бдение (служит митрополит Феодор). К 23:00 прихожан приглашают на исповедь. С 23:40 начнется чтение Часов, а в 00:00 – ночная Литургия (служит митрополит Феодор). В 10.00 7 января – начнется поздняя Литургия (детская, сюда приглашают прихожан с детьми и всех желающих). А в 17:00 – Великая Вечерня (служит митрополит Феодор).

В Казанском соборе Волгограда 6 января в 17:00 начнется Праздничное Всенощное бдение. В 22:00 – Исповедь. В 00:00 7 января – Рождественская ночная Литургия. В 09:00 7 января – Поздняя Литургия. В 17:00 – Вечернее богослужение.