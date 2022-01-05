В Волгоградской области 5 января от коронавируса скончались 16 женщин и трое мужчин

За сутки от коронавируса скончались 19 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 5 января зафиксировали 19 смертей от коронавируса, на фоне снижения числа заражений количество летальных исходов за сутки не уменьшается. В среду жертвами ковида стали трое мужчин от 50-ти до 86-ти лет и 16 женщин, которым было от 53-х до 90 лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском и Иловлинском районе, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе

Смертность от ковида среди женщин остается в Волгоградской области выше, чем среди мужчин. Только за 5 дней января COVID-19 стал смертельным для 55-ти волгоградок. За это же время скончался 31 мужчина.

За все время распространения коронавируса в Волгоградской области от него умерли 5614 человек.