Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 14:07

Более 150 домов в селе под Волгоградом остались без питьевой воды

Пришла в негодность скважина
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за проблем со скважиной жители более 150 домов остались без воды

Из-за проблем со скважиной жители более 150 домов остались без воды

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Светлоярском районе Волгоградской области скважина, которая обеспечивает питьевой водой, пришла в негодность. Из-за коммунальной аварии более 150 домов в селе Дубовый Овраг остались без воды. Жителям организовали подвоз воды. График составило МУП «Райгородское КХ».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Светлоярского района, был определен подрядчик для проведения восстановительных работ.

- Все силы задействованы для скорейшего решения возникшей проблемы, - отметили в районной администрации.