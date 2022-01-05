Более 150 домов в селе под Волгоградом остались без питьевой воды

Из-за проблем со скважиной жители более 150 домов остались без воды Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Светлоярском районе Волгоградской области скважина, которая обеспечивает питьевой водой, пришла в негодность. Из-за коммунальной аварии более 150 домов в селе Дубовый Овраг остались без воды. Жителям организовали подвоз воды. График составило МУП «Райгородское КХ».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Светлоярского района, был определен подрядчик для проведения восстановительных работ.

- Все силы задействованы для скорейшего решения возникшей проблемы, - отметили в районной администрации.