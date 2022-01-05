Полиция искала бомбу в автовокзале вечером 4 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде эвакуировали здание автовокзала. Произошло это еще вечером 4 января. Очевидцы сообщали в социальных сетях, что к автовокзалу приехала полиция, которая никого не впускала внутрь. Волгоградцы предположили, что поступило сообщение о минировании. Однако в любом случае тревога оказалось сложной, никаких взрывчатых веществ найдено не было. После проверки здания автовокзал возобновил работу в обычном режиме.

Оперативные службы региона не публиковали информацию об эвакуации здания автовокзала Волгограда.

Напомним, в декабре в Волгограде произошли массовые эвакуации в торгово-развлекательных центрах.