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Происшествия5 января 2022 13:51

В Волгограде эвакуировали здание автовокзала

Накануне вечером его оцепила полиция
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Полиция искала бомбу в автовокзале вечером 4 января

Полиция искала бомбу в автовокзале вечером 4 января

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде эвакуировали здание автовокзала. Произошло это еще вечером 4 января. Очевидцы сообщали в социальных сетях, что к автовокзалу приехала полиция, которая никого не впускала внутрь. Волгоградцы предположили, что поступило сообщение о минировании. Однако в любом случае тревога оказалось сложной, никаких взрывчатых веществ найдено не было. После проверки здания автовокзал возобновил работу в обычном режиме.

Оперативные службы региона не публиковали информацию об эвакуации здания автовокзала Волгограда.

Напомним, в декабре в Волгограде произошли массовые эвакуации в торгово-развлекательных центрах.