Задерживаются 2 авиарейса из Москвы в Волгоград

Другие рейсы в волгоградском аэропорту выполняются по расписанию Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоград с задержкой по времени ожидаются 2 рейса из Москвы 5 января. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на электронное табло Международного аэропорта Волгоград, более чем на час задерживается самолет авиакомпании «Победа». Он должен был приземлиться в «Гумраке» в 15.40. Теперь борт из «Внуково» ждут в 16.50. Также задержится рейс авиакомпании «S7 Airlines» из «Домодедово». Изначальное время прибытия значилось 19.10, теперь оно было перенесено на 20.00.

Задерживаются и обратные вылеты этих авиакомпаний. Самолет «Победы» вместо 16.10 из Волгограда теперь должен вылететь в аэропорт «Внуково» в 17.15. Рейс «S7 Airlines» в «Домодедово» отправится в путь из волгоградской воздушной гавани в 20.40, а не в 20.00.

Отметим, утром 5 января задержался еще один рейс Москва – Волгоград. Борт авиакомпании «Победа» в «Гумрак» прибыл в 11.53 вместо запланированного времени 10.10. Остальные рейсы в волгоградском аэропорту выполняются по графику.

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