В Волгограде 7 января пройдет детская рождественская литургия

Фото: Волгоградская епархия

В Волгограде 7 января в Александро-Невском кафедральном соборе пройдет детская рождественская литургия. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии, она начнется в 10.00. После богослужения у елки в Александровском саду будут организованы игры. Дед Мороз и Снегурочка, а также их друзья проведут для детей конкурсы. Ребят и девчат не оставят без сладких подарков.

- Приглашаем всех! Детей и взрослых, - отметили в Волгоградской епархии.

Исповедь в соборе Александра Невского 7 января пройдет в 9.30.

Накануне, 6 января, в храме в 17.00 митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит праздничное всенощное бдение. Глава Волгоградской епархии возглавит и Ночное Рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. В 23.40 начнется чтение Часов, затем совершится Божественная литургия.