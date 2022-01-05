В Волгограде 6 января потеплеет до +6 и пойдет снег с дождем

В четверг в Волгограде пойдет снег с дождем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградскую область идет потепление, уже в ближайшие сутки столбики термометров повысятся до «плюсовых» отметок. Погоду вряд ли можно будет назвать зимней. 6 января ожидается снег с дождем, в некоторых районах области пройдут снегопады. В Волгограде и области будут налипания мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые явления, ляжет туман. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

По области в ночь на 6 января температура воздуха составит +1...-4º, в северных районах -6...-11º, в четверг днем +2...+7º, по югу региона до +10º. В Волгограде в ночные часы -2...-4º, днем +4...+6º.