Волгоградцы могут пожаловаться на управкомпанию за гололед во дворе

Фото: Администрация Волгограда

Погода в Волгограде преподносит неприятные сюрпризы, из-за колебаний температур между «плюсовыми» и «минусовыми» на тротуарах образовался гололед. Коммунальные службы обрабатывают дорожки противогололедной смесью. В парках, скверах, главных районных улицах работу при помощи спецтехники ведут сотрудники районных МБУ ЖКХ. Во дворах Волгограда с гололедом должны бороться управляющие компании и ТСЖ. Если по тротуарам можно пройти только на коньках, то волгоградцы могут пожаловаться на это. В мэрии работает «горячая линия» по вопросам устранения гололедицы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, волгоградцы могут сообщить о тех адресах, где по их мнению не предпринимались попытки убрать ледяную корку, по телефону (8442) 33-63-92. УК и ТСЖ должны обрабатывать дорожки к подъездам домов, пешеходные зоны и внутриквартальные проезды.

- С учетом сложных погодных условий данные работы должны проводиться с определенной периодичностью: в случае если после первичной обработки во дворе снова образовалась наледь на тротуарах и проездах, а УК не предпринимает мер, жителям достаточно сообщить об этом на горячую линию. Все поступающие обращения горожан будут взяты на контроль профильными муниципальными службами, - отметили в мэрии.

Коммунальные службы, добавили в городской администрации, продолжают работы и на магистралях Волгограда. Спецтехника с улиц вывозит ранее сформированные снежные валы. Работы проходят во всех районах и продолжится на всех праздничных днях.