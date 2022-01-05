В Камышине за сутки случился второй пожар с погибшим

Пожарные потушили огонь менее чем за 10 минут. Фото: Архив "КП". Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Камышине 4 января случились 2 пожара, в которых погибли люди. Накануне вечером в 22.24 на пульт диспетчера поступило сообщение о ЧП на улице 4-й микрорайон. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в однокомнатной квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. Пожарные 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.36. Однако спасти хозяина квартиры не удалось, погиб мужчина. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранним утром 4 января в Камышине также горела квартира в доме на улице Молодежной. Погибли 60-летний мужчина и его 83-летняя мать. Следственный комитет организовал проверку.