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Общество5 января 2022 8:23

У 13 тысяч волгоградцев в 2022 году улучшится качество питьевой воды

В Волгоградской области достроят 4 объекта водоснабжения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области обновляют сооружения водоснабжения

В Волгоградской области обновляют сооружения водоснабжения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области в 2022 году завершится строительство четырех объектов водоснабжения. Ввод их в эксплуатацию позволит улучшить качество питьевой воды для 13 тысяч жителей региона. Работы проходят в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали «КП-Волгоград» в комитете ЖКХ Волгоградской области. Завершится возведение 3-го этапа систем водоснабжения Петрова Вала в Камышинском районе, реконструкция водозаборных сооружений в Ленинске и станции подготовки воды в Серафимовиче.

Также в течение года реконструируют трубопроводную сеть до Ромашковского сельского поселения Палласовского района. Продолжится обновление систем водоснабжение в Ольховке и рабочем поселке Линево Жирновского района. Также в 2022 году будут начаты работы по двум проектам. Стартует реконструкция очистных сооружений водопровода в поселке Береславка Калачевского района, а также строительство сооружения для очистки воды и эксплуатации водовода на территории Даниловского и Котовского района.