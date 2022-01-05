Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 января 2022 7:22

На трассе в Волгоградской области после столкновения минивэна и «Газели» пострадали 3 человека

Авария произошла в Иловлинском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Госпитализировали трех пострадавших

Госпитализировали трех пострадавших

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне утром, 4 января, на трассе в Волгоградской области столкнулись 2 автомобиля. В 7.40 на автодороге Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе 43-летний водитель за рулем «Газели» выехал на встречную полосу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этот момент в обратном направлении ехал минивэн «Hyundai Grand Starex» под управлением 54-летнего мужчины. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадали 3 человека. Скорая помощь увезла в больницу обоих водителей и 39-летнего пассажира «Hyundai».