На трассе в Волгоградской области после столкновения минивэна и «Газели» пострадали 3 человека

Госпитализировали трех пострадавших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне утром, 4 января, на трассе в Волгоградской области столкнулись 2 автомобиля. В 7.40 на автодороге Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе 43-летний водитель за рулем «Газели» выехал на встречную полосу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В этот момент в обратном направлении ехал минивэн «Hyundai Grand Starex» под управлением 54-летнего мужчины. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадали 3 человека. Скорая помощь увезла в больницу обоих водителей и 39-летнего пассажира «Hyundai».