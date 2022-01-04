Снегоуборочная машина улетела в кювет на трассе в Волгоградской области

Комбинированная дорожная машина попала в ДТП на трассе Волгоград – Саратов 4 января. КДМ с пескоразбрызгивателем обрабатывала федеральную трассу в Волгоградской области от гололеда. В какой-то момент водитель увидел летящую в лоб легковушку и ушел от столкновения на обочину, но не справился с управлением. «КАМАЗ» улетел в кювет и перевернулся на бок.

Очевидцы сообщают, что с водителем грузовика все в порядке, и от помощи проезжавших водителей он отказался, хотя люди готовы были вытащить машину на дорогу. Водитель сказал, что ему есть, кому позвонить, и дождался помощи рабочих его же бригады.