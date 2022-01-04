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Общество4 января 2022 13:45

Мороз до -18 и метель обещают синоптики волгоградцам в ночь на 5 января

Днем снова потеплеет и пойдет дождь
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Бороться со снегом и дождем придется еще как минимум сутки.

Бороться со снегом и дождем придется еще как минимум сутки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Температурные качели будут продолжать испытывать на прочность метеозависимых волгоградцев и работников коммунальных служб региона. Последним отдыхать придется еще не скоро: 5 января снова обещают осадки. И сели ночью будет морозно (местами до -18) и пойдет метель, то днем потеплеет до 0, а снег будет переходить в дождь. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем стоит готовиться к тому, что на улицах будет каток, за окном туман, а на провода будет налипать мокрый снег.

Мэрия города уже объявила, что из-за ночного понижения температуры коммунальщики еще раз обработают дороги от гололеда. Неустойчивая погода будет все каникулы. А на Рождество потеплеет до +7. Скорее всего, от снега в городе ничего не останется.