Мороз до -18 и метель обещают синоптики волгоградцам в ночь на 5 января

Бороться со снегом и дождем придется еще как минимум сутки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Температурные качели будут продолжать испытывать на прочность метеозависимых волгоградцев и работников коммунальных служб региона. Последним отдыхать придется еще не скоро: 5 января снова обещают осадки. И сели ночью будет морозно (местами до -18) и пойдет метель, то днем потеплеет до 0, а снег будет переходить в дождь. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем стоит готовиться к тому, что на улицах будет каток, за окном туман, а на провода будет налипать мокрый снег.

Мэрия города уже объявила, что из-за ночного понижения температуры коммунальщики еще раз обработают дороги от гололеда. Неустойчивая погода будет все каникулы. А на Рождество потеплеет до +7. Скорее всего, от снега в городе ничего не останется.