СК проводит проверку после гибели на пожаре мужчины и женщины в Камышине

Фото из архива ГУ МЧС по Волгоградской области.

Следственный отдел по городу Камышину организовал проверку после гибели на пожаре двух человек. Пожар случился утром 4 января в многоквартирном доме на улице Молодежной в Камышине Волгоградской области. Соседи по лестничной клетке почувствовали запах и увидели, что из-за соседской двери валит дым. Они вызвали пожарных, но к тому моменту, когда спасателям удалось попасть внутрь, жильцы были уже мертвы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в этой квартире поживал 60-летний мужчина со своей 83-летней матерью. Они скончались, надышавшись угарным газом, так как не успели выбраться из квартиры. По предварительной версии, вещи загорелись из-за неосторожного обращения с огнем при курении. После проведения процессуальных действий будет определена точная причина пожара.