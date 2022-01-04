Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 января 2022 13:18

СК проводит проверку после гибели на пожаре мужчины и женщины в Камышине

60-летний мужчина и его мать задохнулись в горящей квартире
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива ГУ МЧС по Волгоградской области.

Фото из архива ГУ МЧС по Волгоградской области.

Следственный отдел по городу Камышину организовал проверку после гибели на пожаре двух человек. Пожар случился утром 4 января в многоквартирном доме на улице Молодежной в Камышине Волгоградской области. Соседи по лестничной клетке почувствовали запах и увидели, что из-за соседской двери валит дым. Они вызвали пожарных, но к тому моменту, когда спасателям удалось попасть внутрь, жильцы были уже мертвы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в этой квартире поживал 60-летний мужчина со своей 83-летней матерью. Они скончались, надышавшись угарным газом, так как не успели выбраться из квартиры. По предварительной версии, вещи загорелись из-за неосторожного обращения с огнем при курении. После проведения процессуальных действий будет определена точная причина пожара.